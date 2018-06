Inbrekers krijgen cilindersloten niet stuk 08 juni 2018

Dieven hebben woensdag geprobeerd om in te breken in een appartement in de Wezenstraat in Melle. De daders moesten hun poging echter staken omdat ze niet binnen geraakten dankzij de goed beveiligde cilindersloten aan de deur. Ze hebben uiteindelijk niks meegenomen. (JEW)