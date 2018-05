Inbraak opgelost met behulp van Faroek 03 mei 2018

Na een oproep voor tips en ooggetuigen bij de inbraak in optiekzaak in Melle in het VTM-programma 'Faroek' dinsdagavond zijn de betrokken verdachten geïdentificeerd.





Twee mannen braken op 5 maart rond 20.15 uur binnen langs de achterzijde van de optiekzaak op het Gemeenteplein in Melle. Daar stalen ze een grote hoeveelheid dure brillen. Ze sloegen op de vlucht toen een getuige halt hield. (DJG)