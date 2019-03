Imam komt spreken met leerlingen College die Arabische 100-dagenviering organiseerden

Melle

De Gentse Imam Khalid Benhaddou gaat in dialoog met de 70 leerlingen uit het laatste jaar van het College Paters Jozefieten in Melle. Daar ontstond ophef nadat videobeelden van een 100-dagenviering opdoken waarbij de laatstejaarsstudenten in Arabische klederdracht een gebed uitvoeren op de speelplaats. Directeur Jan De Gendt kreeg na de controverse haatmails en dreigberichten.