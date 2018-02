Huyghe wint opnieuw drie medailles 10 februari 2018

In het Tsjechische Praag werd Delirium Tremens van de brouwerij Huyghe uit Melle gekroond tot 'Overall Winner'. De brouwer neemt ook drie gouden medailles mee naar huis op de World Beer Idol competitie, want ook Averbode en La Guillotine stonden op het hoogste schavotje in de categorieën 'Belgian Blonde/Pale Ale' en 'Belgian Strong Pale Ale'.





Het bier met de roze olifant haalde ook goud in de categorie 'Belgian Tripel'. De brouwerij haalde in 2017 dertien medailles op internationale wedstrijden en heeft dit jaar plannen om na de Chinese groeimarkt nu ook de Indiase en Afrikaanse markt in te palmen. (DVL)