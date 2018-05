Hof bezoekt tuin Wim Delvoye niet 26 mei 2018

De drie rechters van het hof van beroep in Gent gaan niet op plaatsbezoek naar de kasteeltuin van kunstenaar Wim Delvoye in Melle. Het hof oordeelde in een tussenarrest dat het een plaatsbezoek niet nodig of nuttig vindt, omdat de feiten zich situeren tussen 2008 en 2011. Delvoye wordt vervolgd voor een reeks bouw- en milieuovertredingen op zijn kasteeldomein in de Kalverhage. De zaak zal verder behandeld worden op 18 oktober. Het Agentschap Natuur en Bos vroeg een nieuw plaatsbezoek om de zaak in beroep voor te bereiden. Maar Delvoye wou daar enkel in toestemmen als het hof ook zelf mee ter plaatse kwam. "Mijn vertrouwen is geschonden", zei Delvoye in beroep. Maar het hof besloot dat het bezoek weinig verschil zou maken. (DJG)