Historisch stationsgebouw krijgt moderne make-over 11 juli 2018

Het stationsgebouw van Melle werd vorig jaar verkocht en zal worden verbouwd tot restaurant en kantoorgebouwen. WES Architectenbureau kreeg de opdracht om de plannen te tekenen voor de nieuwe eigenaar. Wie dat is, blijft vertrouwelijk. Het oude station, gebouwd in 1853, is één van de oudste bakstenen stations van België en is geklasseerd. "De bouwheer wenst het te transformeren naar een hedendaags bedrijvencentrum, aangevuld met horeca. Op het gelijkvloers komt een restaurant. Op de eerste verdieping kantoorruimte. Er komt een extra polyvalente ruimte en een deel van het zadeldak wordt verhoogd zodat er binnenin een verbinding wordt gemaakt tussen het hoofdgebouw en de kantoren", aldus de architecten. Momenteel loopt de bouwaanvraag. Vermoedelijk na de zomer starten de werken. (DVL)