Hinder door afbraak spoorwegbruggen 02 maart 2018

03u12 0

Van 19 tot en met 27 maart wordt verder gewerkt aan de afbraak van de spoorwegbruggen aan de Geraardsbergsesteenweg, naast de Kouterslag en de watertoren. De doorgang wordt volledig afgesloten, ook voor fietsers en voetgangers. Er is een omleiding langs de Wettersesteenweg (N42) en de Brusselsesteenweg (N9). En plaatselijk via de Gontrode Heirweg, Vossenstraat en Brusselsesteenweg. Fietsers en voetgangers moeten langs de Schauwegemstraat. Fietsers en voetgangers die in de richting van Wetteren moeten, zullen worden omgeleid via de Kouterslag. (DVL)