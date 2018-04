Grootste Mellenaar vooraf genomineerd? 17 april 2018

02u50 0

Naar aanleiding van Erfgoeddag op zondag 22 april wordt de 'grootste Mellenaar' verkozen. Inwoners konden in december vorig jaar kandidaten nomineren. Op 9 januari moest de cultuurraad advies geven over een top 10. Volgens raadslid Lieven Volckaert (Open Vld) gebeurde dit niet geheel volgens de regels. "Het schepencollege schoof toen al 6 kandidaten naar voren. Dat blijkt duidelijk uit het N-VA-krantje waarin schepen De Vis zijn voorkeur publiceerde. Uiteindelijk worden de bewoners in het ootje genomen, er is geen enkele inspraak", aldus Lieven Volckaert.





Schepen Frank De Vis (N-VA) bedankte raadslid Volckaert omdat hij het N-VA-bladje leest. "De lijst is opgestart met een shortlist van 6 genomineerden. Politici en nog levenden konden best niet geselecteerd worden aangezien het om erfgoed gaat", stelde De Vis. "De verkiezing is slechts een middel om aandacht te besteden aan erfgoed. De namen werden door onze erfgoeddiensten naar voren geschoven en niet door ons", besluit De Vis. (DVL)