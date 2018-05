Groen wil meer vrouwenstraatnamen 30 mei 2018

Een nieuwe verkaveling op de grens van Merelbeke en Melle krijgt na advies definitief de naam Vervaenehof.





Groen vroeg in de gemeenteraadszitting om het reglement aan te passen en 75 procent van de toekomstige nieuwe namen toe te kennen aan vrouwen. "Tot er gelijkheid is in de gemeente en er evenveel straten een mannen- of vrouwennaam dragen", aldus Dominique Vandermeersch (Grone). Een voorstel dat niet werd goedgekeurd. "De meeste straatnamen worden gekozen vanuit de geschiedenis van een gebied. We gaan onze adviesraden ook geen regels opleggen hoe ze advies mogen geven", aldus schepen Frank De Vis (N-VA).





(DVL)