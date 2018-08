Groen wil dagelijks één boom planten 29 augustus 2018

02u39 0

Als Groen in Melle mee in het bestuur komt, zal de partij ervoor pleiten om 365 of dagelijks één boom aan te planten in de gemeente. Dat vertelde Tijl De Witte tijdens de voorstelling van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij staat op plaats drie na nieuwkomer Kathleen Sneyers en lijstrekker Dominique Vandermeersch. Na enkele jaren afwezigheid in de politiek zal voormalig raadslid Rita Moeraert de lijst duwen. Groen zet 7 nieuwe kandidaten in voor de strijd en hoopt op minstens drie en liefst vier zetels in de gemeenteraad. "Wij zijn niet langer een partij langs de zijlijn. Veel van onze voorstellen worden reeds door het bestuur gerealiseerd". Groen wil ook meer zeggenschap voor de inwoners, een tramlijn tot in Gent en meer groen en een betere mobiliteit. Wijken moeten ook eigen budgeten kunnen krijgen voor evenementen en daarbij gebruik kunnen maken van gemeentelijk materiaal en zelfs het wagenpark. Jongste kandidaat op de lijst is Thomas Petit (22) die zijn ervaring in het Jeugdhuis nu ook wil omzetten in realisaties in de gemeenteraad. (DVL)