Groen Melle in beroep tegen kapvergunning die gemeente zichzelf gaf Didier Verbaere

22 maart 2019

12u28 0 Melle Groen Melle gaat in beroep tegen de kapvergunning die de gemeente zichzelf gaf voor het rooien van dertig essen in de Scheldeweg. Het gemeentebestuur wil de bomen er – misschien- kappen omdat ze schade berokkenen aan het drainagenet van de aanpalende landbouwer en reikte zichzelf reeds een vergunning uit. Maar die zal Melle pas gebruiken als de rechtbank hen verplicht om de bomen te rooien of als er een nieuw fietspad wordt aangelegd.

Ondanks groot protest heeft het gemeentebestuur van Melle zichzelf een vergunning gegeven om 30 essen te kappen langs de Scheldeweg. Groen Melle protesteert krachtig en gaat samen met buurtbewoners en de andere oppositiepartijen in beroep. “Op de gemeenteraad van december heb ik gevraagd om de aanvraag voor de kapvergunning in te trekken omdat die te weinig onderbouwd was. De meerderheidspartijen hebben echter koppig hun zin doorgedreven en zichzelf toch een kapvergunning gegeven, al is er momenteel geen draagvlak bij de Mellenaars en geen enkele goede reden om die 30 bomen te kappen”, zegt gemeenteraadslid Tijl De Witte (Groen). Er werd nu een beroepsschrift ingediend bij de provincie op basis van acht argumenten.

“De schade aan een drainagebuis is onvoldoende onderzocht en dus zeker geen reden om een volledige bomenrij te kappen. En er zijn geen alternatieve onderzocht om schade te voorkomen”, zegt Tijl. “De essen hebben inderdaad last van een ziekte waardoor hun takken afsterven. Maar opnieuw is dat geen reden om ze te kappen. Zo erg zijn ze niet aangetast. Als je de bomen kapt, verdwijnt het vertrouwde en landschappelijk waardevolle zicht van de Scheldeweg. Ter compensatie elders 30 bomen planten, geeft dus helemaal niet dezelfde natuurbeleving”, klinkt het.

Ook de info op de gemeentelijke info hekelt jij. “Nergens staat vermeld dat er bezwaar kon ingediend worden en een aantal ingediende bezwaren, waarvan dat van een internationale expert, werden zonder enige motivatie verworpen. Ook het advies van de Milieuraad is niet gevraagd. Ondanks eerdere afspraken hierover. En dat de bomen in de weg staan van een mogelijk fietspunt is helemaal te gek. Er zijn niet eens plannen en ook de hangende rechtszaak is uitgesteld”, zegt Tijl. “Groen Melle blijft van mening dat het zinvoller is om deze kapvergunning terug in te trekken en om samen met de betrokken landbouwer naar een betere oplossing te zoeken”, besluit de partij.