Goud voor Delirium en Averbode 04 mei 2018

Brouwerij Huyghe uit Melle behaalde twee gouden medailles op de Frankfurt International Trophy, een bier- en wijnwedstrijd met 2.250 producten uit 40 landen. Het Averbode Abdijbier en Delirium Tremens wonnen in de categorieën Pale Ale - Abbey Belgian-Style Blond en Pale-Ale-Belgian Style Triple. Averbode Abdijbier werd in 2013 op vraag van de norbertijnengemeenschap in Averbode door brouwerij Huyghe gecreëerd en won de afgelopen jaren ook tal van bierprijzen. Ook het vlaggenschip met de Roze Olifant was eerder al succesvol op internationale proeverijen. "Hoewel Delirium Tremens ons belangrijkste product blijft, staat Averbode Abdijbier ook voor alles wat onze brouwerij kenmerkt: traditie, authenticititeit, duurzaamheid en kwaliteit. Daarom ben ik des te blijer dat uitgerekend dit bier ook nog eens in de prijzen valt. Al is dat nooit een doel op zich geweest bij de creatie van het bier. Wij proberen gewoon telkens opnieuw een uniek bier te creëren dat heerlijk smaakt", zegt Alain De Laet, CEO van de brouwerij. (DVL)