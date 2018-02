Glutenvrij Slaapmutske wint brons in 'gewone' biercompetitie 10 februari 2018

Slaapmutske Dubbel Glutenvrij, een bier van Brouwerij Slaapmutske in Melle, heeft een bronzen medaille behaald in een biercompetitie voor gewone bieren op de BADF17 Beer Awards Competitie. Het bruine bier is het eerste glutenvrij bier dat ook scoorde tussen 'gewone' bieren. Ook Slaapmutske Flemish Old Style Sour (FLOSS) viel in de prijzen met een derde plaats in de categorie Spontaan en Gemengd Donker. "Een mooie bekroning van onze filosofie en huisstijl: met nieuwe technologie onze klassieke bieren heruitvinden", zegt brouwer Dany De Smet. (DVL)