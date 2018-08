Gevleugeld zebrapad aan Sint-Vincentiusschool 29 augustus 2018

Ter hoogte van de Sint-Vincentiusschool op het kruispunt van de Kapellendries en de Kerkwegel in Melle heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een 'gevleugeld' zebrapad aangebracht. Een primeur voor Oost-Vlaanderen. Een gevleugeld zebrapad is dubbel zo lang als een gewoon zebrapad en moet dodehoekongevallen voorkomen. Samen met beugels aan de rand van het voetpad zorgen ze voor meer veiligheid.





"Vaak kan een chauffeur niet zien of het zebrapad al vrij is en het dus veilig is om door te rijden. Wanneer bijvoorbeeld schoolkinderen aansluiten bij een groep die al aan het oversteken is op een zebrapad, kan dit door de dodehoek aan de voorkant van de vrachtwagen gevaarlijk worden", legt Veva Daniëls, woordvoerder van het AWV uit. "Een gevleugeld zebrapad is een zebrapad dat verlengd wordt tegen de rijrichting in naar 8 tot 9 meter. Bedoeling is dat voertuigen, door het verlengde zebrapad, vroeger zullen stoppen en zo een beter overzicht krijgen op de voetgangers die het zebrapad naderen of die al aan het oversteken zijn."





"Elke maatregel om een zebrapad veiliger in te richten, juichen we toe", reageert Hilde Duportail, directeur van de Sint-Vincentiusschool. In mei werden gedragsanalyses uitgevoerd op het kruispunt. In september volgt een nieuwe observatie om te kijken hoe bestuurders zich gedragen aan het verlengde zebrapad. (DVL)