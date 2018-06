Geur komt van brand 50 kilometer verder 27 juni 2018

De brandgeur die gisterenvoormiddag in onder andere Melle, Merelbeke en Wetteren in de straten hing, kwam volgens de politie overgewaaid uit Ekeren, zo'n 50 kilometer verderop.





Inwoners van gemeentes in de omgeving meldden gisterenvoormiddag op sociale media dat er al vroeg in de ochtend een brandgeur hing, de geur van verbrand plastiek of rubber. Maar de lokale brandweerzones hadden geen weet van een brand of een ander incident die de geur kon veroorzaken. De politie van de zone Rhode & Schelde kwam met een antwoord. De brandgeur was volgens hen overgewaaid van de zware brand in saunacomplex De Clou in Ekeren. Dat de brandgeur zo'n grote afstand reisde, is ook voor hen een verrassing. (WSG)