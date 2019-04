Gentse Imam in dialoog met leerlingen Paters Jozefieten Melle na bewogen 100 dagenfeestje Didier Verbaere

01 april 2019

18u13 4 Melle De laatstejaars van het College Paters Jozefieten van Melle gingen maandagmiddag in dialoog met de Gentse imam en voorzitter van de Vlaamse imams, Khalid Benhaddou. De gespreksnamiddag kwam er na de De laatstejaars van het College Paters Jozefieten van Melle gingen maandagmiddag in dialoog met de Gentse imam en voorzitter van de Vlaamse imams, Khalid Benhaddou. De gespreksnamiddag kwam er na de 100 dagencontroverse , waarbij de leerlingen zich als Arabieren hadden verkleed.

Imam Benhaddou benadrukte aan het begin van zijn lezing het belang van een open dialoog in deze complexe en polariserende tijden. “Nu de sociale cohesie onder druk staat, moeten we met elkaar in gesprek gaan. Enkel door elkaar beter te leren kennen en door de spanningen te beschrijven die we voelen, kunnen we aan een gemeenschappelijke toekomst bouwen.”

In een bevlogen maar ook genuanceerde uiteenzetting schetste de Gentse imam eerst de rijke geschiedenis van de Arabische wereld en verduidelijkte hij hoe de moderniteit van het Westen voor een spanningsveld zorgde. Hij beschreef ook hoe sommige strekkingen zoals het salafisme en het jihadisme erg extreem reageerden op ‘het moderne Westen’ en hoe ze Europese moslimjongeren die worstelen met hun identiteit, proberen te ronselen voor terreur.

“Het gevaar van die radicale terreurdaden is dat er radicalisering optreedt en dat we de woorden moslim en islam automatisch verbinden met terreur”, aldus de imam. Benhaddou gelooft niet in een botsing van beschavingen, eerder in een botsing door onwetendheid. “De verschillende culturen kennen elkaar amper. We moeten dus meer met elkaar in dialoog gaan en als bondgenoten strijden tegen de extremen. Alleen zo kunnen we samen de vrijheden van de rechtstaat verdedigen”.

In het tweede deel van de namiddag stelden de leerlingen vragen aan de imam en wisselden ze open en vrij van gedachten over de verschillende interpretaties van de islam, over hun angsten en hoop voor de toekomst en over de culturele verschillen en gelijkenissen. “Het werd een gemoedelijke en leerrijke namiddag”, zegt directeur Jan De Gendt na afloop.