Gemeenteschool in Engels park klaar in 2020 02u53 0 Didier Verbaere De tuin nodigt uit om in te spelen. Melle De nieuwe gemeenteschool op de site van de vroegere GO!-school tussen de Vossenstraat, Wezenstraat en spoorweg komt in een openbaar park in Engelse stijl, met veel grasperken, vrijstaande bomen en grassen. In september 2020 kunnen de leerlingen er starten.

De gemeente Melle heeft op een infomarkt afgelopen zaterdag de plannen bekend gemaakt voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool en sporthal. Het dossier van de gemeenteschool sleept al jaren aan. Aanvankelijk werd gedacht aan een overheveling van het gemeentelijk onderwijs naar het GO! Na protest werd gekozen voor het behoud en een verhuis van de school, weg van de drukke Brusselsesteenweg. Uiteindelijk werd via onteigening de site Vossenstraat aangekocht. Renovatie van de oude paviljoenen bleek een duur lapmiddel. En dus komt er een nieuw schoolgebouw met een capaciteit tot 350 leerlingen en een nieuwe sportzaal voor de school en de turnclub.





Didier Verbaere De centrale hal waarop de klaslokalen uit komen.

Amfitheater

"De klaslokalen zijn ook flexibel indeelbaar volgens de noden en zullen ook voor andere doeleinden opengesteld worden. Zo krijgt de muziekacademie er onderdak", zegt architect Nicolas Petillon die het beste ontwerp had in de wedstrijd van de Vlaamse Bouwmeester. De oude sporthal wordt ontmanteld en zal dienst doen als overdekte speelruimte. Er komt ook een amfitheater voor openluchtvoorstellingen of lessen, een speelruimte met toestellen, moestuinen met plukfruit en een wilgenbos om te spelen. Het nieuwe gebouw wordt volgens de modernste milieunormen neergepoot.





De gemeenteraad keurt op 22 januari de plannen goed en de afbraak van de oude schoolgebouwen start in oktober. Begin volgend jaar start de bouw en de inrichting van de site. Die zal anderhalf jaar in beslag nemen zodat bij de start van het schooljaar in 2020 de leerlingen er hun intrek kunnen nemen. Het totale project kost 5,35 miljoen euro, waarvan 1,70 miljoen ten laste van de gemeente. (DVL)