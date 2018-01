Geluidsarm vuurwerk 26 januari 2018

Gemeenteraadsleden Lieven Van Cauwenberghe (CD&V) en Lieven Volckaert (Open Vld) zetten de omzendbrief over geluidsarm vuurwerk van minister Ben Weyts (N-VA) op de agenda van de gemeenteraad. CD&V wil gewoon vuurwerk verbieden terwijl Open Vld verder wil gaan en ook geluidsarm vuurwerk aan banden leggen. Schepen De Buck wil de bevolking meer informeren en als gemeente zelf het goeie voorbeeld geven door op eigen evenementen zoals de zomerkermis enkel nog geluidsarm vuurwerk te gebruiken. "Een absoluut verbod is moeilijk af te dwingen, want achterhalen waar vuurwerk wordt afgeschoten, is vaak onbegonnen werk", stelt schepen Frederik De Buck. (DVL)