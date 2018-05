Geen gemeentelijke diensten in deelgemeentes 31 mei 2018

02u33 0

Het gemeentebestuur van Melle gaat niet in op de vraag om de gemeentelijke diensten ook aan te bieden in Gontrode en Melle Vogelhoek. Raadslid Wim Verween (Sp.a) drong hierop aan omdat de diensten momenteel slechts 5 halve dagen per week bereikbaar zijn. "Bovendien zijn niet alle inwoners mobiel om naar het centrum te komen", aldus Verween. "Praktisch onhaalbaar omdat we heel wat eenmansdiensten aanbieden aan onze loketten."





"Ook de aflevering van bepaalde producten zoals ID kaarten en rijbewijzen kan enkel vanuit het gemeentehuis. We zetten wel sterk in op de uitbouw van ons e-loket en online diensten", weet schepen Lieselot Belyenberg. (DVL)