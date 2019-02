Gebouwen Lucernacollege bijna tegen te vlakte Didier Verbaere

13 februari 2019

15u27 0 Melle In de Beekstraat in Melle zijn de voorbereidende werken gestart voor de sloop van de oude gebouwen van het Lucernacollege. Alles wordt er hermetisch gedicht zodat oude wandplaten met asbest erin op een veilige manier verwijderd kunnen worden. Nadien worden alle oude gebouwen gesloopt voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool.

De aanbesteding van de nieuwe ‘Parkschool’ staat maandag op de agenda van de gemeenteraad in Melle. De gemeente kocht het terrein en de paviljoens van het GO!-onderwijs en gaat er een nieuwe gemeenteschool bouwen. Er komt ook een nieuwe polyvalente turnzaal op het terrein. In de plannen is veel open ruimte voor groen en een park voorzien voor de kinderen en de omwonenden. De sloop van de gebouwen zal eind juni voltooid zijn.

“Maandag openen we na goedkeuring van het bestek door de gemeenteraad de aanbestedingen. We hopen dat een aannemer na het bouwverlof kan starten met de bouw. De voorziene opening van de school op 1 september 2020 wordt krap en zou ons een pak geld meer kosten aangezien een aannemer dan extra volk moet inzetten. We pinnen ons dus niet vast op een datum maar willen een kwaliteitsvolle school bouwen”, zegt Lieselot Bleyenberg (CD&V). Die school zal onderdak bieden aan 350 leerlingen. De gemeente kreeg ondertussen een eerste schijf van 2 miljoen euro subsidies toegekend.