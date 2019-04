Fotograaf Jurgen Vantomme (46) keert met platenhoezen terug naar locatie cover Didier Verbaere

10 april 2019

Melle Fotograaf Jurgen Vantomme (46) uit Melle reist sinds een jaar het land rond om oude platenhoezen te fotograferen op de locatie waar ooit de cover werd gefotografeerd. Dat levert vaak een verrassende en interessante kijk op hoe het land de afgelopen veertig jaar veranderde of bleef stilstaan. Zijn honderd beste foto's wil hij publiceren in een nieuw boek.

De grafische vormgever is ook een verdienstelijk freelance-fotograaf. Zo werkte hij jarenlang voor Sport/Voetbalmagazine. Uit zijn selectie foto’s van voetbalvelden en kantines, vaak vergane glorie, ontsproot enkele jaren geleden het fotoboek ‘Offside’. “Ik heb ook een fascinatie voor muziek en was ook enkele jaren dj, kocht veel platen en bezocht erg veel live-optredens. Na de reeks over voetbal was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging voor een fotoproject. Mijn collectie oude platen en een soortgelijke reeks van een Britse fotograaf vormden de inspiratie voor dit project”, zegt Jurgen.

Enkel in België

En dus trekt hij in zijn vrije tijd de baan op. Op zoek naar de locaties die de covers sieren van zijn platencollectie. “Enige voorwaarde is dat de cover is gefotografeerd ergens in België. De zoektocht is soms makkelijk. Het Atomium in Brussel of het Glazen Straatje in Gent zijn makkelijk herkenbaar. Andere locaties zijn vaak moeilijker te vinden of zelfs reeds verdwenen. Een café ergens in Vlaanderen of een boerderij op het platteland. Ga het maar zoeken. Zo was er ook de foto van Walter De Buck aan een boot. Daar heb ik heel Gent voor afgezocht en uiteindelijk bleek die boot in Zeebrugge te liggen”, lacht Jurgen. Via de artiesten en muzikanten van weleer gaat hij op zoek, maar ook dat is niet evident. Ze reageren vaak niet of zijn ondertussen stokoud of overleden.

Maar eens hij de locatie gevonden heeft, plaatst hij de plantenhoes exact in hetzelfde decor. De foto’s verspreidt hij met mondjesmaat op zijn Instagrampagina. Vorige maand was dat bijvoorbeeld een foto van het ‘Magnificent Tree’-album van Hooverphonic. Het album betekende de grote doorbraak voor de band rond Alex Callier. “Die boom vond ik toevallig door een blogpost van een wielertoerist die er vaak passeert. Ook dat is leuk aan het project om die plaatsen terug te vinden”, zegt Jurgen.

De teller staat ondertussen op zo’n vijftig foto’s. Het einddoel, een boek met honderd beelden van Belgische albums, is nog niet in zicht. “Ik heb ondertussen een pak oude albums gekocht op tweedehandsbeurzen en -winkels. Het hoeft zelfs geen muziek te zijn die ik mooi vind. De foto op de cover is belangrijker. Oude stations, onbekende straatjes in Wallonië. Het levert ook een interessant tijdsdocument op van plaatsen die ondertussen helemaal zijn veranderd of zelfs helemaal verdwenen. Maar ook plaatsen die verrassend ongewijzigd zijn gebleven en waar de tijd tientallen jaren is stil blijven staan”, besluit Jurgen.