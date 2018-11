Food Pilot opent nieuwe moderne demohal voor voedingsindustrie Didier Verbaere

06 november 2018

Food Pilot en Flanders’ Food van het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) in Melle, heeft een nieuwe demohal van 200 vierkante meter geopend naast de bestaande 1800 vierkante meter bestaande onderzoekslabo’s. De flexibele demoruimte is een aanwinst in het onderzoek naar nieuwe technieken voor de Vlaamse voedingsindustrie. “De bijkomende onderzoeksruimte is ook uitgebreid met nieuwe toestellen zodat we quasi alle onderzoeken voor emulsies zoals sauzen, zuivel en vleesproducten kunnen uitvoeren”, weet Lieve Herman van ILVO. In de Food Pilot in Melle worden nieuwe ontwikkelingen in de voedingsindustrie eerst getest alvorens ze op commerciële schaal worden uitgevoerd. Het is een labo voor toekomstige voedingsproducten. Grote en kleinere bedrijven komen er voor advies en analyses, workshops en proeven. “Hier hebben bedrijven toegang tot de nieuwste machines en technieken alvorens zelf te moeten investeren", legt Inge Arents van Flanders’ Food uit. Heel wat ondernemers kwamen bij de opening getuigen over hoe het ILVO hun product ontwikkelde, aanpaste of verbeterde. Zo werd in Melle bijvoorbeeld een geschikte mixtechnologie en nieuwe recepten voor de groeimelk Bamix van Zuivelproducent Inex uit Bavegem ontwikkeld. “Hun expertise is van onschatbare waarde voor de industrie", aldus Johan Geeroms van Inex.