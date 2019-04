Fietsregistratie aan station Melle Didier Verbaere

08 april 2019

13u26 3

De gemeente Melle en de NMBS organiseren op donderdag 25 april een extra fietsregistratie aan het station van Melle van 13.30 tot 16.15 uur in het kader van de Preventieweek Fietsdiefstal. In de periode van 15 april tot 6 mei zal er ook een fietsopruimactie plaatsvinden aan de fietsenstallingen in de gemeente. Meer info op https://www.melle.be/fietsregistratie-en-fietsopruimactie.