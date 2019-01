Fietsers niet veilig langs werf Van Laetestraat Didier Verbaere

21 januari 2019

Fietsers krijgen geen doorgang over de werf in de Gontrode Heirweg via de Van Laetestraat. Tim Dhondt (Sp.a) vroeg in de gemeenteraad om een doorgang te creëren in betonplaten zodat fietsers vlot van en naar de Van Laetestraat kunnen zijden om hun weg verder te zetten.

“De betonblokken kunnen verplaatst worden naar een stukje groen zodat de fietsers niet via Caritasstraat en Heidestraat door het drukke verkeer moeten rondrijden”, aldus Dhondt. De vraag werd bekeken op de werfvergadering maar werd niet positief beantwoord.

“De aannemer kan een veilige doorgang langs zijn werf niet garanderen voor fietsers. En binnenkort wordt de grasstrook ingepalmd voor de aanleg van de nieuwe rioleringen. Eind maart moet dit stukje van de Gontrode Heirweg afgewerkt zijn, zodat de doorgang via de Van Laetestraat weer mogelijk wordt”, verduidelijkt schepen Dirk Gistelinck (CD&V).