Febe (15) is jongste kandidate voor Top Model Belgium Didier Verbaere

19 februari 2019

11u47 0 Melle Febe Govaert uit Melle is met haar 15 lentes de jongste deelneemster van de internationale modellenwedstrijd Top Model 2020. De ravissante jongedame heeft naast de looks, ook de lengte om op te vallen op de catwalk. Met haar 1,80 meter is ze ook zowat de grootste van de kandidates.

Vorige zomer schreef ze zich samen met zo’n 500 andere kandidates in voor de wedstrijd. “Na een gesprek volgde een fotoshoot in bikini, glamour en jeans. Daarna stootte ik door naar de halve finales in de categorie 15 tot 25 jaar”, zegt de dochter van Nele Janssen. “Ik heb totaal geen ervaring maar ik wou het gewoon eens proberen. Op de cover van een boekje staan in mooie kledij spreekt me wel aan. En ook paraderen op de catwalk vind ik superleuk”, zegt Febe.

De studente wetenschappen aan het Atheneum van Aalst heeft ook sportieve ambities. Ze is lid van zwemclub MiCo en heeft een aantal medailles op haar kamer hangen. En volgend jaar gaat ze naar de richting sportwetenschappen. “Maar nu wil ik me even focussen op mijn droom om model te worden”, zegt ze. Op 27 april is er de halve finale in Antwerpen. Daar worden tien finalistes door een jury en twee jongedames door het publiek naar de finale in Parijs gestemd. Op 18 januari staan ze er op de catwalk met kandidates uit Luxembourg. Stemmen voor de publieksprijs kan vanaf 4 maart via SMS TMB14 naar 3665. Info op https://febegovaert.jimdofree.com