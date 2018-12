Fairtrade geschenken beurs Didier Verbaere

01 december 2018

Fairtrade werkgroep Melle organiseert een Oxfam geschenken beurs in de bibliotheek van Melle in de Kruisstraat. Je kan er mooie en lekkere cadeautjes vinden voor jezelf en je familie en je steunt meteen ook de eerlijke handel in het zuiden. Dat kan op vrijdag 7 december van 16 tot 19 uur, op zaterdag 8 december van 9 tot 12 uur en op zondag 9 december van 10 tot 12 uur. Opgelet. Je kan er enkel cash betalen. Wereldmissiehulp organiseert ook een inzamelactie van kledij om de leefomstandigheden te verbeteren van kansarme mensen voa meer dan 250 projecten. Oude en bruikbare kledij kan je meebrengen naar een embracing life activiteit. Info op embracinglife.be.