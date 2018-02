Extra promotie van herbruikbare luiers via website en infoblad 20 februari 2018

Jonge ouders kunnen in de gemeente Melle tot 150 euro per jaar aan subsidies krijgen voor de huur of aankoop van herbruikbare luiers. Maar tot op heden wordt deze subsidie nauwelijks aangevraagd.





GPS Melle vraagt daarom aan het gemeentebestuur om hier extra aandacht aan te besteden. "Wegwerpluiers zijn zeer belastend voor het milieu. Herbruikbare luiers kunnen een steentje bijdragen in het behalen van onze beloftes in het burgemeesterconvenant om de CO- uitstoot naar omlaag te halen", stelde GPS- raadslid Tijl De Witte.





Schepen en kersvers mama Lieselot Bleyenberg (CD&V) is fan en gebruiker van herbruikbare luiers en wil de subsidie daarom extra in de kijker zetten via de website, het gemeentelijke infoblad en infobrochures naar nieuwe inwoners.





(DVL)