Eigenaars grafzerken moeten verzakking zelf herstellen 14 maart 2018

De concessiehouders van verzakkende grafzerken op het kerkhof aan de Scheldebrug moeten zelf instaan voor het herstel van de graven. De graven zakken weg in de zachte ondergrond. Schepen Dirk Gistelinck, bevoegd voor patrimonium en begraafplaatsen, trok gisteren met de technische dienst naar het kerkhof om het probleem te bekijken. "De graven die verzakken liggen verspreid over het kerkhof. Het gaat om individuele gevallen waarmee de ondergrond hoogstwaarschijnlijk niets te maken heeft, maar wel het invallen van kisten. De natte winters van de laatste jaren in combinatie met de kwaliteit van de kisten zorgt ervoor dat de grond errond verzakt", legt schepen Gistelinck (CD&V) uit. "Iedereen zal dus individueel zijn eigen graf moeten laten herstellen. Dat staat trouwens ook zo in de wetgeving. Onze diensten gaan alle verzakte graven in kaart brengen en de concessiehouders op de hoogte brengen", besluit Gistelinck. (DVL)