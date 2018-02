Eigenaar moet boomgaard zelf herstellen 21 februari 2018

GPS Melle vroeg in de gemeenteraad de bescherming van een hoogstamboomgaard in Gontrode als belangrijk ijkpunt en dorpsgezicht. "De boomgaard is er slecht aan toe en het zou jammer zijn dat deze helemaal verdwijnt", aldus raadslid Tijl De Witte.





"De boomgaard is private eigendom en het behoud of herstel is helemaal voor rekening van de eigenaar. Als gemeente hebben wij daar niks over te zeggen. Een poging om deze te beschermen werd door de Raad van State vernietigd en de grond met bomen zelf aankopen, zou ons veel te veel geld kosten", aldus schepen Dirk Ghistelinck (CD&V). (DVL)