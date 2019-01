Een derde nieuwkomers in gemeenteraad Melle Didier Verbaere

04 januari 2019

In Melle hebben 21 gemeenteraadsleden de eed afgelegd. Eén derde of zeven raadsleden zijn nieuw in de gemeenteraad. Dat zijn Thomas Petit (Groen), Tim Dhondt (Sp.a), Kathleen Sneyers (Groen), Christophe Saerens, Ellen Swennen en Rose Botelberge (Open Vld) en Gilbert Van Maele (CD&V).

Het kartel CD&V en N-VA blijft aan de macht in Melle. Dirk De Maeseneer (CD&V) is burgemeester. Edwin Van Heesvelde (N-VA) is eerste schepen, Lieselot Bleyenberg, Dirk Gistelinck en Frederik de Buck tweede, derde en vierde schepen voor CD&V. En Frank De Vis (N-Va) is de nieuwe voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en vijfde schepen. Dat comité bestaat uit Brigitte De Ridder, Luca Van Den Berghe en Roseline Vercruysse voor de meerderheid. En Frederik Mortier, Christine De Pus en Wim Verween voor de oppositie.

Rita Moeraert (Groen) neemt haar mandaat niet op. Hierdoor komt Tijl De Witte opnieuw in de gemeenteraad. Melle vaardigt ook drie raadsleden af naar de politieraad. Dat zijn Gilbert Van Maele, Erwin Van Heesvelde en Thomas Petit. Freddy Van De Putte (N-VA) blijft ook voorzitter van de gemeenteraad.