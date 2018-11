Ebe (14) strijdt voor plaatsje in halve finale The Voice Didier Verbaere

07 november 2018

16u58 10 Melle In The Voice Kids strijden de kandidaten vrijdagavond voor de laatste keer tegen elkaar voor de laatste zes halve finale plaatsen. Ook Ebe Mogyoros (14) uit Melle staat in die battle.

De jonge zanger is gek op kleinkunst en verhalen vertellen. Marthe, Klaasje en Hanne halen hem dus volledig uit zijn comfort zone wanneer ze hem de allergrootste popsong aller tijden voorschotelen: Baby One More Time van Britney Spears. Daarvoor krijgt hij versterking van twee meisjes: Lola (14, Drongen) en Anaïs (12, Sint-Pieters-Leeuw). “Vocaal zit het goed, maar de presence is nu nog als een dood vogeltje”, vindt Klaasje. Wie pakt het podium in én pakt het laatste halve finale-ticket van team K3?