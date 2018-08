Drie medailles voor brouwerij Huyghe 14 augustus 2018

02u34 0

Brouwerij Huyghe uit Melle heeft drie medailles behaald op de gerenommeerde International Beer Challenge in Londen. Delirium Red, Delirium Tremens en Averbode abdijbier behaalden er brons, zilver en goud in hun categorie fruitbier, tripel en Belgian Continental. De jury proefde er 900 bieren uit meer dan 30 landen en 72 categorieën. De brouwerij kaapte dit jaar al 12 medailles weg in internationale wedstrijden. "Vorig jaar viel onze brouwerij maar liefst 13 keer in de prijzen en het ziet er naar uit dat we dat record dit jaar gaan verbreken. Al hoop ik vooral dat onze omzetcijfers records gaan breken. Vorig jaar lieten we een groei optekenen van 10,5 procent en voor de eerste 6 maanden van 2018 zitten we nu al op 15 procent groei", zegt CEO Alain De Laet. (DVL)