Dokter Croo overleden 17 maart 2018

De Melse dokter en oud-OCMW-voorzitter Jan Croo (Open Vld) is gisteren overleden. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van zijn overlijden. Jan Croo werkte zijn hele leven als dokter in de Driesstraat. Hij was ook jaren OCMW-voorzitter. (JEW)