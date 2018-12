Dirk De Maeseneer legt eed af als burgemeester Didier Verbaere

24 december 2018

13u14 0

Dirk De Maeseneer (CD&V) heeft de eed afgelegd als burgemeester van Melle in handen van waarnemend Gouverneur Didier Detollenaere. De Maeseneer trok in kartel met N-VA naar de kiezer en behaalde in Melle nipt een absolute meerderheid. Het kartel verloor wel twee van haar zetels maar gaat zonder partners de komende zes jaar verder besturen.