Digitaal register voor vergunningen 10 april 2018

02u51 0

De gemeentelijke milieudienst heeft alle milieu- en uitbatingsvergunningen op haar grondgebied gedigitaliseerd om een betere controle uit te voeren op activiteiten in de gemeente. In de gemeenteraad ontstond discussie nadat Het Laatste Nieuws uitbracht dat de oude scheepswerf reeds jaren zonder vergunningen actief bleef in kwetsbaar natuurgebied. De gemeente heeft het bedrijf ondertussen een aangetekend schrijven gestuurd en wil het terrein tegen 1 mei ontruimd zien. De uitbater van de werf moet ook een bodemanalyse laten maken. Als blijkt dat het terrein vervuild is, zullen ze ook de gronden moeten saneren. (DVL)