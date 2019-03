Dienstvoertuigen Fluvius voortaan elektrisch Didier Verbaere

25 maart 2019

19u06 0 Melle Voor elk nieuw dienstvoertuig dat Fluvius in dienst neemt, zal het energiedistributiebedrijf met hoofdzetel in Melle in eerste instantie voor een 100 procent elektrische wagen kiezen. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open vld) overhandigde vandaag de eerste 27 sleutels van de geruisloze en emissievrije wagens aan 27 medewerkers.

De komende 10 jaar gaat Fluvius zo’n 800 dienstvoertuigen vervangen. “We kiezen daarbij telkens voor het meest groene beschikbare alternatief, afhankelijk van het marktaanbod. Het gaat vooral om personenwagens en kleine bestelwagens. Voor de grotere bestelwagens en vrachtwagens kiezen we voorlopig voor CNG (gas) voertuigen. het gaat om wagens voor personeel dat verdere verplaatsingen doet of zwaar materiaal vervoert”, legt Thomas Tomme van Fluvius, het vroegere Eandis, uit. Het bedrijf hoopt echter dat de markt snel mee evolueert zodat er binnen enkele jaren ook zwaardere elektrische bedrijfsvoertuigen voorhanden komen. “De keuze voor ‘electric first’ betekent een besparing van uitstoot van meer dan 1 miljoen liter diesel per jaar”.

“Als bedrijf werken we niet enkel mee aan de energietransitie en maatregelen tegen de klimaatopwarming, maar willen we ook zelf het goeie voorbeeld geven”, zegt Fluvius CEO Frank Vanbrabant. Minister Lydia Peeters bedankte het bedrijf. “Je kan als bedrijf wel degelijk het verschil maken. Jullie chauffeurs worden ambassadeurs die anderen kunnen aansporen om ook elektrisch te rijden”, zegt ze. Waarna ze de sleutels overhandigde en mee mocht op een eerste proefrit met een elektrische wagen.