Delvoye wil dat hof komt kijken naar tuin 28 april 2018

02u35 0

Kunstenaar Wim Delvoye (53), die werd vrijgesproken voor bouw- en milieuovertredingen op zijn kasteeldomein in Melle, vraagt in beroep dat het hof ter plaatse gaat kijken. "Mijn vertrouwen is geschonden", zei Delvoye in beroep. Dat de inspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos alleen een nieuw plaatsbezoek houden, weigert hij. Delvoye wilde het kasteel De Bueren in Melle in zijn originele staat herstellen en het domein uitbouwen tot een sculpturenpark. Hij kreeg problemen omdat vergunningen niet in orde bleken. Hij liet een betonplateau gieten en twintig bomen vellen zonder vergunning. Ook de walgracht werd vebreed over een lengte van 370 meter . Delvoye hoopt nu dat het hof zelf komt kijken. Een tussenarrest daarover valt op 25 mei. "Als we beslissen te komen, plannen we het in als het mooi weer is", grapte de voorzitter. (DJG)