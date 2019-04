Daniël en Andréa vieren 60ste huwelijksverjaardag Didier Verbaere

08 april 2019

13u49 0 Melle Daniël Beernaerts en Andréa Casier uit Melle vierden hun diamanten huwelijk. Het koppel leerde elkaar kennen in 1958 aan het station van Roeselare. Na hun huwelijk in 1959 gingen ze in Tielt wonen, de geboorteplaats van Daniël.

In 1961 verhuisden ze naar Melle. Daniël was steenkapper maar ging daarna aan de slag bij de NMBS. Eerst als stoker van stoomlocomotieven en later als machinist en instructeur. André zorgde voor het huishouden met drie kinderen. Koken, boodschappen doen en de planten verzorgen doet ze het liefst. In haar vrije tijd fietst ze graag, leest de krant, gaat graag eten en koffiekletsen. Ook Daniël houdt nog steeds van een feestje. Ze zijn ook beiden lid van OKRA en de Sint-Rafaëlsgilde. Het koppel is gezegend met vijf kleinkinderen en één achterkleinkind.