Commandeur Briers te gast bij Barbier Melle 30 mei 2018

02u36 0 Melle Provinciegouverneur Jan Briers was gisteren te gast bij Den Barbier van Melle. De kapperszaak met café in de Kerkstraat is een magneet voor toeristen en een unieke zaak in de regio.

"Maandelijks zakken honderden fietstoeristen uit de hele wereld af naar Melle. Vanuit hun slaapboot verkennen ze de regio langs de Schelde, de belangrijkste steden en de culinaire troeven van onze regio. Hier komen ze proeven van de lekkere lokale bieren van onze brouwerij Huyghe. Sinds vorig jaar zijn we ook officieel een toeristische trekpleister voor de provincie en dus nodigde ik de gouverneur eens uit voor een bezoek", glunderde barbier Luc De Smet bij het voorname bezoek gisteren. De gouverneur werd vergezeld door gedeputeerde Sander Vercamer, burgemeester Dirk De Maeseneer en het schepencollege. "We promoten de Schelde als 'Sterk Merk' en pompen ook een miljoen in het project. Naast de kastelen langs de rivier tussen Antwerpen en Gent en de natuur, zijn ook de lokale economie en de streekproducten een belangrijke troef. Den Barbier en de brouwerij zijn hierin belangrijke partners", aldus Jan Briers, die ook Commandeur in de Orde van de Roze Olifant van Brouwerij Huyghe is. Hij bevestigde het voornemen van de provincie voor het behoud van het 'Gentse Zwin' als belangrijk natuurgebied. "De piste om een sluis te bouwen in Heusden en pleziervaart toe te laten, lijkt definitief begraven", zegt Briers. Melle droomt wel van een eigen aanleghaven voor pleziervaartuigen aan de Scheldebrug. (DVL)