Colruyt Group Academy opent grootste vestiging in Melle 22 augustus 2018

Melle Colruyt Group Academy heeft in Melle een nieuwe vestiging in gebruik genomen.

Gisteravond werden er de eerste workshops gehouden met onder meer de bereiding van een compleet Japans Buffet met tataki van zalm, een soba noedelsalade, een frisse wakamesalade en ramen (soep) met kip. Colruyt Academy biedt tientallen uiteenlopende workshops aan rond koken, zwangerschapsyoga, zelf schoonmaakmiddelen maken of make-up gebruiken. En dit voor particulieren, groepen en bedrijven voor 12 tot 40 euro per workshop. "Het leuke aan dit concept is dat je steeds zeker bent dat een workshop doorgaat, ongeacht het aantal inschrijvingen. Bovendien is het hier een pak goedkoper dan bij particuliere workshops", weet Saskia, die gisteren voor het eerst deelnam. Jan, een hobbykok uit Gent, was vooral nieuwsgierig naar de Japanse keuken. In de Academy zijn er ook initiatieven voor kinderen. "De Academy heeft vier volledig uitgeruste keukens en vijf multifunctionele zalen. Het is een volledig nieuw gebouw met twee verdiepingen van elk 666 vierkante meters en plaats voor meer dan 200 deelnemers. Onze lesgevers zijn zowel interne mensen als externe experts in hun vakgebied", weet Greet Neuckermans van de Academy. "We willen met een ruim aanbod workshops oplossingen en inspiratie aanbieden voor het dagelijkse leven, en zowel jonge als oudere deelnemers aanzetten om te ontmoeten, te ontdekken en te ondernemen. Ook de verjaardagsfeestjes die Colruyt Group Academy sinds kort organiseert, zijn een groot succes", besluit directeur Eric Vanophalvens van de Colruyt Group. Alle info op www.colruytgroupacademy.be. (DVL)