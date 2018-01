Burgemeester Dirk De Maeseneer geen slachtoffer van laster 02u46 0 Foto Didier Verbaere Burgemeester Dirk De Maeseneer. Melle De rechtbank heeft gisteren een man vrijgesproken voor laster aan het adres van Dirk De Maeseneer, de burgemeester van Melle. Olivier V. bestookte de burgemeester, politici en ambtenaren met vijftig mails, maar volgens rechter Hans De Waele ontbraken elementen om te voldoen aan het misdrijf.

Olivier V. wilde 'een verhaal openbaar maken' en stuurde dat naar politici en alle mogelijke gemeentelijke diensten. Volgens de man spant De Maeseneer samen met een projectontwikkelaar en wordt hij onder druk gezet om zijn perceel te verkopen. Hij zit naar eigen zeggen al anderhalf jaar zonder elektriciteit en zijn partner zou ambtenaren aan de lijn gekregen hebben die het gezin aansporen te verhuizen. Het parket gaf echter geen gevolg aan het grootste deel van de klachten van V. Volgens De Maeseneer begon alles toen V. zijn zitje verloor in een familiebedrijf. "Sindien verzint hij complottheorieën", vertelde De Maeseneer aan onze krant.





Vier mails

Toen V. ook de zoon van de burgemeester een mail stuurde, stapte De Maeseneer naar de politie. De rechtbank kon zich echter enkel buigen over vier mails: van 16 maart, 9 mei, 11 mei en 16 mei. De andere mails werden om een nog onduidelijke reden niet bij het doorverwezen dossier gevoegd.





V. riskeerde zes maanden cel en honderd euro boete, maar gaat nu vrijuit. "De rechtbank kon enkel oordelen over de feiten op die data", duidt rechter De Waele. "De mail aan zijn zoon diende om hem in een slecht daglicht te plaatsen, maar het element van de openbaarheid (een voorwaarde die nodig is om te kunnen spreken over laster, red.) ontbrak. Hierdoor wordt V. voor die mail vrijgesproken. In de andere mails klaagt hij wanpraktijken in Melle aan, maar richt hij zich niet rechtstreeks tot burgemeester De Maeseneer. Er kan geen sprake zijn van laster en eerroof wanneer de aantijgingen niet tot een persoon gericht zijn. Er is geen aantasting van de eer en de goede naam van de burgemeester." De burgemeester zelf wilde eerst het vonnis inkijken vooraleer te reageren. (JEW)