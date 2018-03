Burgemeester De Maeseneer verliest moeder 20 maart 2018

02u54 0

In woonzorgcentrum Kanunnik Triest in Melle is Lucienne De Cnijf afgelopen donderdag overleden. Ze werd 91 jaar oud. De weduwe van André De Maeseneer is de moeder van burgemeester Dirk De Maeseneer en van Joost, Sabine en Peter De Maeseneer. Ze werd geboren in 1926 in Godveerdegem. "Mijn mama heeft een mooi en waardevol leven gehad en had het geluk dat ze weinig gezondheidsproblemen heeft gehad", zegt burgemeester Dirk De Maeseneer (CD&V). Op donderdag 22 maart is er een uitvaartplechtigheid in de Sint-Martinuskerk in Melle Centrum om 11.30 uur. Nadien volgt een crematie in Lochristi en wordt de urne in intieme kring bijgezet op de begraafplaats. Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in rouwcentrum De Meyer in de Kloosterstraat om 11 uur. (DVL)