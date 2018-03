Brouwerij Huyghe krijgt Canadees filiaal 14 maart 2018

Brouwerij Huyghe uit Melle ondertekent vrijdag een nieuw contract met importeur Mc Clelland Premium Imports in Canada. Ze gaan samen een filiaal in Quebec openen. "Brouwerij Huyghe zorgt hiermee voor een Belgische primeur, want de Canadese markt is niet de makkelijkste markt om te penetreren. De tien provincies voeren elk een eigen importbeleid en in Ontario en Quebec - de twee grootste provincies - is dat beleid erg protectionistisch. Lokale alcoholische dranken kun je in elke supermarkt en horecazaak vinden, buitenlandse alcoholische dranken is alleen verkrijgbaar in staatswinkels, met een beperkt aanbod", weet CEO Alain De Laet van Huyghe.





Om dat probleem te omzeilen, gaat de brouwer van Delirium Tremens een filiaal openen. Zo wordt het dus een lokale speler en krijgt het toegang tot de volledige markt. (DVL)