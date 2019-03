Brouwende vrouwen schenken 4.500 euro aan Think Pink Didier Verbaere

11 maart 2019

Brouwerij Hyughe uit Melle schenkt 4.500 euro aan Think Pink voor haar onderzoek naar borstkanker. Jaarlijks brouwt de brouwerij samen et een internationaal gezelschap van vrouwen haar Deliria, het zusje van Delirium Tremens. Dat doen ze in een klein en exclusief volume van 450 hectoliter. Per hectoliter geeft de brouwer 10 euro aan Think Pink. De cheque werd op de lancering van Deliria, op de Internationale Vrouwendag in Dok Noord in Gent, overhandigd. De avond werd er afgesloten met een salsa initiatie en een party met DJ.