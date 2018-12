Bibliothecaris Rita neemt na 39 jaar in stilte afscheid Didier Verbaere

27 december 2018

In Melle heeft bibliothecaris Rita De Vos in stilte de deur van de bibliotheek in Melle na 39 jaar dienst achter zich toegetrokken en geniet van een welverdiend pensioen. Een afscheidsreceptie of feestje, laat staan een foto in de krant, was niet aan haar besteed. In 1979 begon ze als medewerker met enkele uren dienst in de afdeling Vogelhoek. Ze klom op tot hoofd van de bibliotheek en heeft een palmares om u tegen te zeggen.

Dit jaar nog werd de bibliotheek met 300 vierkante meter uitgebreid en opende een kranten leeshoek die elke ochtend van 9 tot 12 uur open is. En afgelopen maand kwam daar ook een uitleendienst voor gezelschapspellen bij. De collectie wordt steeds uitgebreider en is ook steeds in een mum van tijd uitgeleend. “Niet ik maar de dienstverlening staan centraal in de bibliotheek. Uiteraard ga ik het hier missen want ik heb dit met hart en ziel gedaan”, vertelde ze donderdagnamiddag tijdens haar laatste werkdag. Haar adjunct Rudy Naert wordt de nieuwe hoofdbibliothecaris van Melle.