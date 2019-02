Bewoners eisen meer groen in verzoekschrift op gemeenteraad Didier Verbaere

19 februari 2019

11u11 0

Bewoners van de Mellestraat en de Merelbekestraat in Melle dienden een verzoekschrift in om gehoord te worden op de gemeenteraad maandagavond. Ze hebben een bundel klaar met groene maatregelen die ze in hun straten graag gerealiseerd zien door het bestuur. Dorothée Walleyn uit de Merelbekestraat kwam de plannen voorstellen en start ook een petitie op.

“We willen vooral meer groen in onze buurt. Tien jaar geleden stonden de bermen aan de brug over de spoorweg nog vol met bomen. Die werden gerooid bij de bouw van een nieuwe brug en nooit weer aangeplant. Ook naast de elektriciteitscabine is er plaats voor een gezellig pleintje met een bankje en perkjes en bloemen. Het pleintje kan zo een belangrijke ontmoetingsplaats worden voor de bewoners en de nieuwe inwoners aan het Vervaenehof in aanbouw. Ook het verwijderen van graffiti aan het station zou de buurt al een andere aanblik geven”, legt Dorothée uit. Ze vraagt ook extra promotie en een reglement voor geveltuintjes en meer bomen tussen de huidige parkeerplaatsen.

De straten mogen ook veiliger. “Waarom maakt men hier geen volledige zone 30. Ook extra fietsoversteekplaats aan de Mellestraat naar de Vijverwegel en voor fietsers die naar het station gaan zijn wenselijk. We vragen ook fietssuggestiestroken in beide richtingen een duidelijke aanduiding van de blauwe zone en een waarschuwing voor spelende kinderen. En extra fietsstallingen aan de Merelbekestraat voor bewoners zonder garage.” Aan de politie vraagt de buurt om geen boetes meer uit te schrijven voor parkeren aan de rechterkant van de Merelbekestraat. “Dat verbod is door de gemeente op 25 januari opgeheven”, zegt ze. Burgemeester Dirk De Maeseneer (CD&V) wil enkele voorstellen zeker aan de verkeerscommissie voorleggen. Vandaag buigt het schepencollege zich over de vragen.