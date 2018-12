Bestuurster rijdt meisje aan op zebrapad Brusselsesteenweg en riskeert rijverbod: “Ik had haar echt, echt niet gezien” Sam Ooghe

06 december 2018

14u42 0 Melle Een vrouw uit het Gentse staat terecht voor de politierechtbank omdat ze in de zomer van 2017 een meisje aangereden heeft op een zebrapad op de Brusselsesteenweg in Melle.

De bestuurster reed in de richting van Gentbrugge op het linkervak. De auto op het rechtervak was gestopt om het slachtoffer te laten oversteken op het zebrapad, maar dat had de vrouw niet opgemerkt. Toen het meisje het linkervak wilde oversteken, werd ze aangereden. De lichamelijke schade bij het slachtoffer viel al met al mee. Haar familie stelt zich ook geen burgerlijke partij. Wellicht werd een en ander in der minne geregeld.

Toch is de kous daarmee niet af. De chauffeur riskeert een rijverbod, en het openbaar ministerie wil een boete van in totaal 400 euro. “Ik had haar echt, echt niet gezien", vertelde de vrouw donderdag geëmotioneerd aan de politierechter. Ook haar advocaat nam kort het woord. “Mevrouw is getekend voor haar leven. Ze passeert de plaats nog dagelijks, en moet er altijd aan denken. Ze gebruikt daar en in gelijkaardige verkeerssituaties ook nooit meer het linkervak.”

De rechter velde nog geen vonnis, en zal even bedenktijd nodig hebben om de strafmaat te bepalen.