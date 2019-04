Autowrak onder brug was betrokken bij aanrijding: “Staande gehouden in afwachting van het onderzoek” Wouter Spillebeen en Didier Verbaere

10 april 2019

15u46 2 Melle Onder de brug ter hoogte van de Akkerstraat in Melle staat sinds enkele weken een zwaar beschadigde wagen met een wielklem. “We hebben politielint aan de wagen gehangen zodat burgers zouden zien dat we weten dat de auto er staat”, klinkt het bij de politie.

Op 18 maart kreeg de politie van zone Rhode & Schelde de melding dat een zwaar beschadigde Citroën door Melle reed. Een politieploeg heeft de wagen daarop onderschept. “De wagen bleek net daarvoor betrokken te zijn geweest bij een aanrijding in Gent”, duidt de politie. “Daarbij waren geen gewonden gevallen. De bestuurder is daarna met de beschadigde wagen verder blijven rijden.”

De politie besloot de wagen staande te houden in afwachting van het onderzoek naar het verkeersongeval in Gent. Bovendien wordt ook nog onderzocht of de bestuurder zonder een geldige verzekering op baan was. De wagen werd onder de brug geplaatst met een wielklem.

Daarnaast besloot de politie om ook een politielint aan de zwaar beschadigde auto te hangen. “Zo kunnen mensen zien dat we weten dat de wagen er staat”, aldus de politie. “Anders zouden we van burgers regelmatig meldingen krijgen over de wagen.”