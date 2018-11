Anna De Baerdemaeker 106 jaar jong Didier Verbaere

30 november 2018

17u02 0 Melle In het WZC Kanunnik Triest in Melle werd vrijdagmiddag de 106de verjaardag gevierd van Anna De Baerdemaeker. Anna werd geboren op 30 november 1912 in Waarschoot als oudste van acht kinderen.

“Dat was het jaar dat het graf van de Egyptische farao Toetanchamon werd ontdekt”, klinkt het bewonderend bij burgemeester Dirk De Maeseneer (CD&V) die op bezoek kwam. Met heel veel lekkers want Anna is een echte snoeper. En zich ook nog zeer bewust van haar omgeving en leeftijd. “Ze vroeg meteen of ik weer centjes bijhad”, lacht de burgemeester.

Anna volgde de lagere school maar bleef sinds haar 18de thuis om mee te zorgen in het huishouden en te zorgen voor haar twee zussen en vijf broers. Door omstandigheden beland ze op haar 30ste in 1942 in het Psychiatrisch Centrum Caritas in Melle. “Onterecht, maar het waren rare tijden en de geestelijke gezondheidszorg stond toen nog nergens”, klinkt het bij familie.

Anna stelde zich in haar lot en zou uiteindelijk 75 jaar lang in Caritas wonen. Ze had er fijne contacten met medebewoners en personeel en ontpopte zich als een creatieve en talentvol schilder. Toen de ouderenafdeling van Caritas sloot in 2016 zocht de instelling een verblijf voor haar oudste bewoner.

Sinds 6 februari 2017 verblijft zij in Woon- en Zorgcentrum Kanunnik Triest. Ze is ook het levende bewijs dat je niet gezond moet leven om echt oud te worden. Ze heeft haar hele leven gerookt en snoept alsof haar leven ervan afhangt. Zo kan je dus ook 106 worden.