Amerikaanse ambassadeur bezoekt op eigen vraag Huyghe, de brouwer van zijn favoriete bier Delirium Didier Verbaere

04 maart 2019

17u39 0 Melle De Amerikaanse ambassadeur Ronald J. Gidwitz (73) heeft maandag op zijn vraag een bezoek gebracht aan de Brouwerij Huyghe in Melle. De ambassadeur is een fan van Delirium Tremens en wilde het bedrijf met eigen ogen zien. “Overal waar ze het serveren, zal ik Delirium drinken”, zegt de ambassadeur. Het familiebedrijf uit Mellle exporteert ondertussen 15.000 hectoliter per jaar naar 49 staten in de VS. “Je kan zelfs een Delirium drinken in een strandbar op Hawai”, lacht CEO Alain De Laet van Huyghe.

De voormalige ambassadeur Howard Gutman bracht in 2010 ook al een bezoek aan Melle. Maar nooit eerder kwam een Amerikaanse vertegenwoordiger van het Witte Huis in de brouwerij langs. Tot maandag dus. Ronald J. Gidwitz werd in juli vorig jaar aangesteld door president Donald Trump als Amerikaans gezant in België. De man uit Chicago die daarvoor 50 jaar lang CEO was van grote bedrijven vond het tijd voor een bezoek aan Huyghe.

“Delirium is zeer bekend in mijn thuisstad Chicago. Ik drink het overal waar ze het serveren. In mijn favoriete steakhouse is het de perfecte foodpairing met een lekker stuk vlees. Maar ook als dorstlesser is het met zijn romige en licht bittere smaak mijn lievelingsbier”, bekent de ambassadeur. Meteen de reden waarom hij persoonlijk wou zien waar zijn favoriet wordt gebrouwen.

Derde grootste afzetmarkt

Brouwerij Huyghe exporteert ondertussen naar 102 landen in de wereld. Na Frankrijk en China zijn de Verenigde Staten de derde grootste afzetmarkt van het bier van de roze olifant. “Door de opkomst van heel veel nieuwe Amerikaanse brouwerijtjes, zagen we onze groei stagneren in de VS. Vorig jaar beslisten we om in maart een salesteam van vijftien personen in dienst te nemen en zelf de verdeling en de import in de VS in handen te nemen”, zegt CEO Alain De Laet van Brouwerij Huyghe.

Onze roze olifant is een succes in de VS. De Amerikanen vinden ons ‘funny’, een beetje gek CEO Alain De Laet

Vanuit de thuisbasis in Frederick in Maryland veroverde het verkoopteam ondertussen de VS. “In amper 9 maanden tijd steeg onze export naar daar met 15 procent. Vandaag zijn we aanwezig in 49 staten en Puerto Rico. Goed voor 15.000 hectoliter per jaar en een omzet van 12 miljoen dollar (bijna 10.600.000 euro, red.) Onze olifant is een succesnummer. Amerikanen vinden ons ‘funny’, een beetje gek. Zo vallen we op en kunnen we de dalende trend ombuigen in winst. We hebben ondertussen contracten met grote winkelketens en horecazaken. Er is een Delirium Beer Café in Virginia en je kan Delirium drinken in de strandbars op Hawai”, zegt De Laet. Van California tot Chicago is het een populair bier in speciaalzaken en restaurants.

Tijdens zijn bezoek wilde ambassadeur Gidwitz alles weten over het brouwproces. Hij was onder de indruk van de milieuvriendelijke aanpak van Huyghe. “Ook de nieuwe biersoorten die ik zopas proefde vallen in de smaak. Het is een heel mooi bedrijf met bier voor ieders smaak. Dat maakt het zo succesvol bij ons in de VS”, zegt de ambassadeur. “De traditionele lagerbieren boeren achteruit en de opmars van speciaal bier is ook bij ons ingezet. Dat biedt Belgische brouwers opportuniteiten”, besluit de ambassadeur.

Na een laatste proevertje kreeg hij nog wat Delirium mee om vanavond te schenken in de ambassade in Brussel.